خضع لمساج على يد امرأة.. زوجة عبدالله السدحان تدافع عنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان عنه، بعد ظهوره في فيديو وثّق خضوعه للتدليك على يد امرأة أخرى.

وقالت في مقطع مصوّر: “عبدالله كان تعبان، وقال لي أحتاج واحدة تسوي لي (باديكير) ومساج، فقلت له أبشر بجيب لك”.

وأضافت: “وجدت كل الردود سيئة، يقولون العجوز وما يخاف الله، ولو أنا وعبدالله كنا كابلز أجانب، كان ياما تعزيز وكلام زين، ولو أنا من اللي يصورون الزاوية المناسبة من المنزل، السيارة والشنطة والبيت وأتفشخر ممكن كان جاني التعزيز والإعجاب”.

وتابعت: “أنا وعبدالله الحمدلله ناس طبيعيين هذا احنا ونوريكم الواقع وليس حياة الـ fake، هو بيسوي مساج مع حرمة عادي ترى، وأنتم تشوفونه حرام ربي بيحاسبنا، واستمروا في تعليقاتكم عشان ناخذ حسنات”.

وختمت: “كنت أيام كورونا أقفل حسابي من التعليقات، لكن الآن خلاص عرفت إن فيه فئة كبيرة من المجتمع مضغوطة نفسياً وتطلع ضغطها على الآخرين”.