شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لـ الخليج 365: أتقدم ببلاغ ضد مفبركى فيلم شهوة جسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة رانيا يوسف على الفيلم المتداول لها بعنوان "شهوة جسد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأنه أمر غير صحيح، وقالت في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إنها سوف تتقدم ببلاغ ضد مفبركي الفيلم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي فيلم بعنوان "شهوة جسد" للنجمة رانيا يوسف، حيث قال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: بأن "هذا الفيلم المتداول على موقع الفيديوهات يوتيوب مفبرك وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجيه".

وعرض للنجمة رانيا يوسف في شهر رمضان الماضي، مسلسل بقينا اتنين وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.