طبيعة العلاقة بين البرامج التدريبية.. هيا عبد الله تدشن أحدث إصداراتها عن دار المعارف

ياسر رشاد - القاهرة -

تدشن الدكتورة هيا عبد الله الدوسري، في السادسة مساء الإثنين المقبل، بقاعة جلاديوس في دار الدفاع الجوي، كتابيها« العلاقة بين التدريب التخصصي وتنمية وتطوير الموارد البشرية» و« دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التقارب بين الشعوب» الصادران عن مطابع دار المعارف.

يتحدث الكتاب الأول عن طبيعة العلاقة بين البرامج التدريبية وفرص تقدم المسار الوظيفي للموظفين، وإن بالوزارة خطط تدريبية سنوية مرتبطة بالاحتياجات التدريبية لمختلف التخصصات مستعينة في ذلك بخبراء في التخطيط، والذين أكدوا أن معظم المبحوثين بدور الاخصائي الاجتماعي في تحديد الجداول الزمنية للدورات التدريبية وتشجيع العاملين على الالتحاق بها، والاهتمام بعملية التقييم قبل وأثناء وبعد الدورة التدريبية من الضروريات المعرفة الاستفادة من الدورة، كما يجب على الإدارة العليا أن تعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة في مجال تطوير وتنمية المسار الوظيفي.

ترسيخ ركائز القارة للتقارب بين الشعوب

أما الكتاب الثاني « دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التقارب بين الشعوب»، يتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ ركائز القارة للتقارب بين الشعوب والتواصل إلى متطلبات الخدمة الاجتماعية الدولية، بما فيها من أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية لزيادة فاعلية الدور التنموي لها، ورصد الأسباب والمختبرات الداعمة للتعويل على دور مخلفات المجتمع المدني في صنع التقارب بين الشعوب في العقود القليلة الماضية على الصعيد العالمي.