"حد يغطي الشعر الحلو دا".. منال عبد اللطيف: "كل الفنانين قالولي اقلعي الحجاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف ضيفة ببرنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت منال خلال حديثها عن السبب وراء ابتعادها عن الفن، وقرار ارتدائها الحجاب، وعن علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب العديد من الخبايا والأسرار الخاصة بحياتها الشخصية التي كشفت عنها لأول مرة.

وعن قرار ارتداء الحجاب قالت: "يعني لما اخد قرار وافكر وأقول تمام هبدأ، وكل صحابي بيقولولي اقلعي الحجاب وانتي محجبة ليه حرام، وكل الفنانين اللي اشتغلت معاهم قالولي كده في الفترة الانتقالية بتاعتي كلهم بلا استثناء، ولما اتقابلنا في حفلات خارجية بعد كده بره كانوا بيقولولي ليه حد يغطي الشعر الحلو ده".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف كان بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012 بطولة الفنانة فيفي عبده، الفنانة نبيلة عبيد، الفنان أحمد بدير، الفنانة ميمي جمال، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج أحمد البدري.

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