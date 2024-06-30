عاطف إمام يعلن وفاة عازف الأورج محمود فرج

أعلن عاطف إمام عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن وفاة عازف الأورج محمود فرج، وعلق على صفحته عبر فيس بوك قائلاً: البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالي إثر حادث أليم الزميل عازف الأورج الأستاذ محمود فرج وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.

ورحب مؤخرًا مجلس نقابة المهن الموسيقية بالإجماع بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل الذي طرحه مؤخرًا مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بزيادة فواتير (مخصص العلاج الشهري) لأعضاء الجمعية العممومية بنسبة 45% من المبلغ السابق بزيادة 150 جنيهًا ليصبح المبلغ كاملاً 500 جنيه بدلاً من 350 لــ"روشتة العلاج"، و600 جنيه لــ"روشتة" الأمراض المزمنة.

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب موسيقيي مصر أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار بشكل رسمي والتوجيه ببدء التنفيذ من 1 يوليو المقبل.