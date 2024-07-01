«القومى» للترجمة يطلق مبادرة «أنا أقرأ»

ياسر رشاد - القاهرة - كرمة سامى: شعارنا هذا الصيف «نحن نترجم وأنت تقرأ»

يطلق المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى مبادرة جديدة بعنوان «أنا أقرأ» وهى المبادرة الأولى من نوعها التى يطلقها المركز لتستهدف شباب المدارس والجامعات.

وفى تصريح للدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة: نطلق هذه المبادرة تنفيذا للأمر الإلهى للبشرية بالسعى نحو المعرفة حيث تطلق فى إجازة الصيف لتتوازى مع مبادرة كشاف المترجمين التى حققت حتى يومنا هذا نتاج طيبة فى اكتشاف عناصر موهوبة من شباب المترجمين فى المحافظات المصرية ولن تتوقف، أما مبادرة «أنا أقرأ» فهى الوجه الثانى لكشاف المترجمين هدفها البحث القراء المتميزين فى فئة عمرية بالغة الأهمية تحديدًا شباب المدارس والجامعات، حيث نطمح فى حثهم خلال الاجازة الصيفية على قراءة ما يختارونه من اصدارات المركز المتنوعة والمتميزة فى محتواها التى تصدرها الدولة تحقيقا للعدالة الثقافية، ولهذا شعارنا هذا الصيف: «نحن نترجم وأنت تقرأ.

وفيما يلى التفاصيل؛ الشروط:

كتابة عرض باللغة العربية لأحد الكتب الصادرة عن المركز.

وألا يقل العرض عن (2000) كلمة ولا يزيد عن (3000) كلمة.

مع مراعاة الأمانة فى كتابة عرض الكتاب، وألا يكون منقولا من أحد المواقع الإلكترونية أو الصحف الورقية.

وتحديد بيانات الكتاب (عنوان الكتاب، اسم المؤلف، اسم المترجم، سنة النشر، عدد الصفحات) عند كتابة العرض.

كما يُكتب العرض بلغة عربية سليمة بصيغة برنامج word، وبخطsimplified Arabic،

وحجم خط (14).

وتُخصص المسابقة لطلاب المدارس والجامعات فقط.

يرفق المتسابق سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية تتضمن بيانات التواصل.

وأيضاً يرفق صورة شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومى.

أما عن جوائز المبادرة فهى مجموعة كتب قيمة من إصدارات المركز وشهادات تقدير.

وعلى الراغبين فى المشاركة ارسال الاعمال على الإيميل :[email protected] خلال الفترة من 30 يونيو حتى 30 أغسطس 2024.