استغلال وتزوير.. مورغان فريمان أحدث ضحايا الذكاء الاصطناعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّبت “بلوجر” عبر تطبيق “تيك توك” ، بإثارة استياء الممثّل الأميركيّ مورغان فريمان، بعد أن استخدمت الذكاء الاصطناعيّ لترويج مقطع عن حياتها بصوته، زاعمة أنّ قرابة عائليّة تجمعه به.

في التفاصيل، شكر “مورجان” في تغريدة عبر “إكس” جمهوره على تنبيهه على الفيديو المتداول بصوته، قائلًا “أشكر جمهوري الرائع على تنبيههم ودعمهم لي، في سبيل الكشف عن الاستخدام غير المصرّح به لصوت يُقلّدني عن طريق الذكاء الاصطناعيّ”.

لافتًا “إلى أن إخلاص جمهوره يساعده في الحفاظ على الأصالة والنزاهة، ضد الاحتيال وتزوير الهويّة”.

في السّياق نفسه، وجّهت الفنّانة الأميركيّة سكارليت جوهانسون إنذارًا قضائيًّا لأحدى شركات الذكاء الاصطناعيّ العالميّة، بسبب إعلان الشركة عن تقنيّة تقليد صوتها من فيلم “Her”، وكشفت أنّهم حاولوا تسوية القضيّة معها لكنّها رفضت معربةً عن صدمتها وغضبها الشّديدَين من سماع الصّوت الذي روّجت له الشركة وبدا مشابهًا بشكل مخيف لصوتها الحقيقي.

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