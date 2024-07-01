محمد رمضان وسعد لمجرّد يجتمعان من جديد.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدّ الفنّان المصريّ محمّد رمضان، أنّه سيجتمع مع الفنّان المغربيّ سعد لمجرّد في عمل سينمائيّ جديد.

في التفاصيل، كشف “رمضان” في المؤتمر الصحفيّ الذي عقده على هامش مشاركته في حفل ختام مهرجان “موازين” أنّه “يحضّر لمشروع سينمائيّ مع سعد لمجرّد، الذي يعتبره صديقًا مقربًا ونجمًا كبيرًا.

وأضاف “رمضان” أنّ حديثاً دار بينه وبين “لمجرّد” حول فيلم سينمائيّ جديد يجمعهما، وقد بدأ أحد السيناريست في كتابته بالفعل، لافتًا إلى أنّ “المشروع مازال قائمًا كما أنّ الأخوّة قائمة”، متمنّياً أن يُبصر الفيلم النور قريبًا.

نذكر أن سعد لمجرّد كان قد كشف في تصريح سابق، عن نيّته التعاون مع محمّد رمضان، في أوّل عمل سينمائيّ يجمعهما، لافتًا إلى أن الجمهور أحبّهما معًا بعد كليب أغنية “إنساي” وأن الكرة في ملعب “رمضان” لإتمام المشروع.

نذكر أنّ محمّد رمضان وسعد لمجرّد اجتمعا للمرّة الأولى والأخيرة على المسرح بعدما طرحا أغنية “إنساي” في حفل فنّيّ في العام ٢٠٢٠، ضمن ليالي مهرجان مركز دبيّ التجاريّ العالميّ وأعلنا في ذلك الوقت أنّهما سيجتمعان بعمل جديد… فهل يستكمل كل من الفنّانَين ما بدآه ليقدّما للجمهور قريبّا عملًا سينمائيًّا يحصد النجاح الكبير الذي حقّقه ديو “إنساي”؟.