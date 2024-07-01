بالفيديو – انهيار ريهام عبد الغفور في أول لقاء إعلامي بعد وفاة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” برومو أولى حلقات برنامج “بالمايك والقلم”، الذي يقدّمه الإعلامي عبد العزيز أحمد، وتحلّ فيه ضيفةً في أول لقاء إعلامي لها بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

وظهرت ريهام في برومو البرنامج وهي تتحدث عن حياتها وأعمالها الفنية، ليتطرق الحوار إلى وفاة والدها، حيث أوضحت أن رحيله كان صدمة شديدة لها قائلةً: “اتكسرت بكل معنى الكلمة، وفقدت أكتر إنسان بيحبني في الدنيا، وأكتر إنسان أمان وأعز إنسان وصديقي المقرّب، وكانت خسارة كبيرة”، لتهار بعدها في البكاء.

يُشار إلى أنه عُرض لريهام عبد الغفور أخيراً فيلم “ليلة العيد”، وهو بطولة الفنانين: يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى…، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول تعرّض المرأة للقهر من خلال معاناة سيدات يواجهن مشاكل وأزمات عدة بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن.