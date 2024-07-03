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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مغادرة ضيوف الرحمن للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة هيئة وكالة الأنباء السعودية "واس"عددًا من المشاهد المختلفة لضيوف الرحمن خلال استعدادهم لمغادرة المدينة المنورة.
ورصدت عدسة "واس" الخدمات التي تقدمها الفرق الميدانية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن قبل لحظات من وداعهم المدينة المنورة إلى أوطانهم, بعد أن يسَّر الله تعالى لهم أداءهم نُسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف, وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة, تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للتيسير على ضيوف الرحمن وتسهيل مغادرتهم.
ورصدت عدسة "واس" الخدمات التي تقدمها الفرق الميدانية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن قبل لحظات من وداعهم المدينة المنورة إلى أوطانهم, بعد أن يسَّر الله تعالى لهم أداءهم نُسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف, وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة, تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للتيسير على ضيوف الرحمن وتسهيل مغادرتهم.