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شاهد| مغادرة ضيوف الرحمن للمدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مغادرة ضيوف الرحمن للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة هيئة وكالة الأنباء "واس"عددًا من المشاهد المختلفة لضيوف الرحمن خلال استعدادهم لمغادرة المدينة المنورة.
ورصدت عدسة "واس" الخدمات التي تقدمها الفرق الميدانية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن قبل لحظات من وداعهم المدينة المنورة إلى أوطانهم, بعد أن يسَّر الله تعالى لهم أداءهم نُسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف, وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة, تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للتيسير على ضيوف الرحمن وتسهيل مغادرتهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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