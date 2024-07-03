شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تعلن مواعيد القبول للعام الدراسي الجديد.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت أن فتح باب القبول بدءًا من الأحد 8-1-1446هـ حتى الخميس 12-1-1446 هـ، على أن يكون إعلان النتائج يوم الإثنين 16-1-1446هـ.

وأشارت الجامعة إلى أن أخر موعد لتأكيد القبول سيكون الأربعاء الموافق 18-1-1446 هـ. مجلس شؤون الجامعات سبق وأصدر مجلس شؤون الجامعات قراراً يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ.

ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة.

كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم الأربعاء، عن مواعيد القبول الجامعي للعام 1446هـ.وأوضحت أن فتح باب القبول بدءًا من الأحد 8-1-1446هـ حتى الخميس 12-1-1446 هـ، على أن يكون إعلان النتائج يوم الإثنين 16-1-1446هـ.وأشارت الجامعة إلى أن أخر موعد لتأكيد القبول سيكون الأربعاء الموافق 18-1-1446 هـ.سبق وأصدر مجلس شؤون الجامعات قراراً يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ.ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة.كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.