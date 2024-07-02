فن ومشاهير

مي سليم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت مي، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض وضعت مكياجا بسيطا أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الملكة، بحبك عشان محتشمة، ولا اروع، الله يحفظك، كتير أنيقة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، ويشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام نشأت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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