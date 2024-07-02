موعد ومكان جنازة فنان الكاريكاتير محمد حاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا فنان الكاريكاتير الساخر محمد حاكم، ظهر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما.

فنان الكاريكاتير سمير عبد الغني، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" من المقرر تشييع الجثمان، وإقامة صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر، اليوم في مسجد خاتم المرسلين بالهرم، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة في عين شمس".

الفنان الراحل محمد حاكم، من أصول سودانية، ويعد من رموز فن الكاريكاتير في مؤسسة روز اليوسف، وأطلق عليه فيلسوف الضحك، إذ اشتهر بتقديم رسومه، بدون تعليق.

ويعد الراحل من أبرز مؤسسي جمعية الكاريكاتير المصرية، وأحد أعضاء مجلس إدارتها، وشارك في معارض فنية عديدة، في مختلف دول العالم.