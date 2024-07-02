شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: 70% من فعاليات مهرجان العلمين ستكون نهارا ترشيدا للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كيفية قيام إدارة مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية بمحاولة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فعاليات المهرجان.

وقال عمرو الفقى خلال لقائه باليوم السابع: "70% من الفعاليات بتاعت المهرجان عاملينها بالنهار، وبنحاول حتى فى الفعاليات اللى بليل إننا نرشد استهلاك الكهرباء بشكل كبير".

وكان "الفقى" كشف عن تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح مصابى غزة، موضحا: "إحنا مش فى معزل عن اللى بيحصل فى فلسطين ودول أهلنا، ودى أقل حاجة نقدمها ليهم".

يذكر أن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكي، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.