"رباب" تطلب الخلع بعد 120 يوم زواج: "بيهرب من أوضة النوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"عفريت زوجته السابقة منعه يقربلي"، بتلك الكلمات بررت "رباب.ع" 30 سنة، ربة منزل، تواجدها داخل محكمة الأسرة في إمبابة، بعد أن رفعت دعوى قضائية، تطالب فيها بخلع زوجها، بعد 4 أشهر من الزواج.

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1039 لسنة 2023، إنها تعرفت على زوجها" شادي.ع" 36 سنة، صاحب محلات لبيع الملابس، من خلال طلبها ملابس "أون لاين"، وبعد مشكلة خاصة بالطلب حدث تعارف بينهما، وبعدها تحدثا على "واتساب" لمدة شهر كامل، طلب خلالها الارتباط بي، وبعدها تقدم للزواج.

تضيف الزوجة في حديثها لـ "الخليج 365": "وافقت بعدما علمت أنه يريد الحلال رغم زواجه من قبل ووفاة زوجته بطريقة غريبة، أشعلت النار بنفسها أثناء تواجده بمقر عمله، بعد مرور سنة على زواجهما، وبرر ذلك بأنها "مريضة نفسية".

تمت الزيجة وسط الأهل والأقارب، وانتقلا الزوجان للمعيشة سويًا، بمنزل زوجته السابقة.

تكمل الزوجة حديثها: "في الأيام الأولى من الزواج اتفقنا على السفر لقضاء شهر العسل وخلال تواجدنا خارج القاهرة، كلما حاول زوجي التواجد معي بغرفة واحدة يشعر بتشنجات غريبة ويرتعش جسده، وبعدها يتناول حبوب مهدئة ويذهب للنوم".

تروي الزوجة اللحظات التي قررت فيها الانفصال عن زوجها رغم مرور 4 أشهر فقط على الزواج، فتقول: "سمعت زوجي يتحدث مع طبيب نفسي على الهاتف ويردد كلمات أدخلت الرعب في قلبي، وخوفت من التواجد معه بمنزل واحد، وتضمن تلك الكلمات: بشوف خيالات زوجتي السابقة وهي بتولع، وبتشدني تمنعني من الاقتراب من زوجتي".

تختتم الزوجة حديثها: "تحدثنا سويًا عما قاله، لكنه أنكر ووعدني بعدم تكرار فعلته الغريبة، لكن سرعان ما عاد لما يفعله، وقتها ذهبت لمنزل أهلي متخوفة من المعيشة معه، وطلبت الطلاق لكنه رفض وبشدة".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة، ورفعت دعوى خلع، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.