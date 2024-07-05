“الست”.. منى زكي تدخل رسمياً عالم كوكب الشرق أم كلثوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة المصرية منى زكي تصوير فيلم “الست” مع المخرج مروان حامد، والفيلم من تأليف أحمد مراد.

وهو العمل الذي تجسد فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.

فيلم “الست” من إنتاج الشركة “المتحدة” للإنتاج السينمائي وصندوق “بج تايم” وشركة “سينرجي فيلمز”، وشركة “فيلم سكوير” وقد استعانو بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة.

وتخوض النجمة منى زكي سباق دراما رمضان 2025 بعمل درامي جديد، وذلك بعد غيابها عن ماراثون رمضان 2024.

والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

يأتى ذلك بعدما حققت مني زكي نجاحًا كبيرًا بمسلسل “تحت الوصاية”، وحصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة، بتصويت الجمهور، عن المسلسل فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

وأكدت مني زكي قائلة: “خدت جائزتين كده، وخايفة أوى وغمرتونى بحبكم وشكرًا جدًا”.

وقالت منى زكى: “عاجزة عن الشكر لأنى وسط زملائى والتجمع الكبير ده، وإقامة المهرجان فى العلمين والمجهود العظيم، وشكرًا للدكتور يحيى الفخرانى وأشرف زكى، وشكرًا لكل واحد صوّت لى، وتاريخنا فى كل المجالات كبير ومشرف”.

مسلسل “تحت الوصاية” بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.