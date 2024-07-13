ابنة سعيد صالح ترد على إساءة آمال رمزي لوالدها : "أنا لسه مردتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، على تصريحات الفنانة آمال رمزي خلال استضافتها ببرنامج "تفاصيل" تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على قناة "صدى البلد 2" وأثارت بسبب جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر هند ردها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وقالت: "يا مدام آمال، كلام حضرتك عن بابا وبطريقة غير مباشرة عن أمي ما بيعكسش غير طريقة تفكير ونمط أخلاقي بيقيس بالممتلكات، مين عنده كام ومين اشترى ايه ومين ابن مين، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ربنا يبارك له فيما رزق".

مضيفة: "أنا بحمد ربنا أني بنت راجل محبوب من جمهور أغلبه ماشافوهوش وجهًا لوجه ولا حتى عاصروه، وكل اللي بينهم وبينه ضحكة رسمها على وشوشهم في يوم من الأيام، الجمهور ده ردها لبابا في ردهم على حضرتك، بشكرهم من كل قلبي وإن شاء الله يكون ربنا سخرهم للدعاء لبابا، هم ردوا غيبة متوفي قبل ما يردوا غيبة فنان بيحبوه، بس أنا لسه ماردتش".

وتحدثت الفنانة آمال رمزي عن علاقتها بالفنان الراحل سعيد صالح وتعاونها معه بعدد من الأعمال السينمائية وقالت: "سعيد صالح كان بيقول ألفاظ مينفعش تتقال قدام ستات محترمات وهزاره مش حلو، عكس عادل إمام كان محترم وذوق جدًا واتجوز من ست محترمة، شتان بين ده وده".

واستكملت: "عادل إمام كان بيشتغل بجد لكن سعيد صالح كان بيروح يسهر ويكركر مع أنه كوميدينا كبير، ونور الشريف أستاذ في التمثيل واللوكيشن وبيديني ملحوظات ولما جينا عند البوسة في أحد الافلام قولت لهم ده بوس بجد مش هينفع".

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