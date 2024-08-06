شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث ثانوية في الحلقة الأخيرة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon منذ ساعات، على شبكة HBO، والتي شملت مجموعة من الأحداث الثانوية التي سنرصدها:

1. عقدت الملكة أليسنت (أوليفيا كوك) والملكة راينيرا اجتماعًا سريًا جديد، ومع ندم الأولى أكدت للثانية أنها ستسمح لها بالاستيلاء على كينجز لاندينج، بينما سيطير ابنها الثانى الأمير إيموند (إيوان ميتشل) للقتال في هارينهال، كما انها وافقت على التضحية بابنها البكر الملك إيجون الثانى (توم جلين كارني) في سبيل الوصول للسلام.

2. اتضح أن الملكة راينيرا لن تتاح لها الفرصة لقتل الملك إيجون الثانى لأنه هرب من كينجز لاندينج بمساعدة لاريس سترونج (ماثيو نيدهام).

3. غضب الأمير إيموند لأنه لم يعد لديه اليد العليا بعد رؤية فرقة تنانين الملكة راينيرا وحاول يائسًا إقناع هيلينا (فيا سابين) بركوب تنينها إلى المعركة، والتي رفضت ثم أخبرته أنها رأت رؤية تنبأت بموته.

4. كان على تايلاند لانيستر (جيفيرسون هول) أن يغني أغنية، ويصارع في الوحل وربما حتى يوافق على إنجاب مجموعة من الأطفال مع مجموعة من النساء المختلفات لإقناع الثلاثي بالتحالف مع الفريق الأخضر.

5. ظهر أوتو هايتاور (ريس إيفانز) ولكن لثانية واحدة فقط، وبدا الأمر وكأنه محبوس في زنزانة.

6. بدا أن فرسان التنانين الجدد أولف (توم بينيت)، وهيو (كيران بيو) وآدام (كلينتون ليبرتي) التكيف مع وضعهم الطبيعي الجديد، لكن كان لدى أولف بعض مشكلات الاحترام واللباقة، مما أثار غضب الأمير جاكاريس فيلاريون (هاري كوليت)، بينما بدا هيو وآدام مستعدين للوظيفة.