منة عرفة جريئة على البحر وإنجي المقدم بشورت قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة عرفة

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها خلال رحلتها الصيفية بجزر المالديف.

إنجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، وظهرت مرتدية ملابس صيفية وشورت قصير.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة لها أثناء قضائها عطلة صيفية في مدينة إسطنبول التركية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

سعد لمجرد

شارك النجم سعد لمجرد متابعيه على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثّق عطلته الصيفية على شاطئ البحر، على أنغام أغنية "بتبرم" للفنانة فرح نخول.

هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها ومتابعيها بثلاث صور جديدة، نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبدالحليم، جمهورها عبر السوشيال ميديا، صورة سليفي بدون "مكياج" عبر خاصية ستوري، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام".

جلا هشام

نشرت الفنانة جلا هشام، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، وظهرت بدون مكياج، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض.

لقاء الخميسي

تألقت الفنانة لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ونشرت صورة جديدة لها من حفل زفاف الفنانة بشرى وخالد حميدة.

يارا عزمي

شاركت الفنانة يارا عزمي جمهورها صورة جديدة عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهرت ترتدي ملابس رياضية، مكشوفة البطن، لتبرز قوامها الممشوق.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وهي تقضي أوقاتًا سعيدة مع عائلتها.