شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. أبرز أغاني قدمت للناجحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الناجح يرفع إيده ونجحنا السنة دى".. أغانى يتم تشغيلها دائمًا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ليحتفل بها كل طلاب الثانوية العامة، وبمجهودهم وأنهم تخطوا كل فترات التعب والتوتر والمذاكرة وسهر الليالى من أجل الحصول على أعلى مجموع، وقدم عدد كبير من نجوم الغناء على مر السنوات الأغاني للناجحين، وأصبحت علامة مميزة لكل طلاب الثانوية العامة عند الاحتفال بعد ظهور النتيجة.

ومن أهم الأغاني التي عبرت عن فرحة الطلاب بالنجاح "الناجح يرفع إيده" للعندليب عبد الحليم حافظ، ورغم صدورها عام 1962، إلا أنها من أشهر الأغاني التي يحتفل بها الطلاب، وهي تأليف فتحي قورة، ألحان منير مراد، توزيع علي إسماعيل.

وقدمت الفنانة ليلي نظمي أغنية بعنوان "من الثانوية للكلية"، من كلمات فتحي قورة، وألحان منير مراد كما غني الهضبة عمرو دياب للثانوية العامة من قبل أغنية في فترة التمانينيات عن مشكلة الحفظ و أغنية "يا صم صم يا ثانوية"، التي غناها خلال تتر مسلسل كوميدي بعنوان "مش معقول"، وهي من كلمات شوقى حجاب وألحان هانى شنودة وإخراج علوية زكى.

وقدمت النجمة نانسى عجرم أغنية الناجح لكل الطلاب الناجحين، ومن الأغانى التي عبرت عن فرحة النجاح أغنية "كله يرقص" للنجم حكيم، وهي من كلمات أمل طائر، ألحان حسن إش إش، توزيع محمد صادق.

كما قدم النجم تامر حسني أغنية بعنوان "ونجحنا السنة دي" ضمن ألبوم الجنة في بيوتنا، منذ سنوات للاحتفال بالناجحين وهي كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال فهمي.