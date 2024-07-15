ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على الجمهور بمجموعة صور ومقطع فيديو من رحلتها إلى مدينة روما في إيطاليا.

وقد لفتت ماغي الأنظار كعادتها بإطلالة كاجوال مميزة للغاية، حيث إرتدت سروال واسع من الجنيز باللون الأزرق الفاتح، مع تانك توب باللون الأبيض قصيرة، ونسقت معها قبعة من كريستيان ديور بالونين الكحلي والأبيض، مع حقيبة تلف على الخصر باللون البيج، ومجموعة أساور من الذهب، أضافت للإطلالة رونقاً خاص.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ماغي اللوك الطبيعي، حيث تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمال ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تتجول في شوارع إيطاليا.. وهذه الإطلالة الكاجوال التي إختارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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