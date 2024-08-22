رانيا منصور تخطف القلوب بإطلالتها الأخيرة.. وسعر حقيبة يدها من Jacquemus سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية رانيا منصور متابعيها بإطلالتها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان قصير وضيق من دون أكمام سترابليس، ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وحملت رانيا بيدها حقيبة من دار أزياء Jacquemus، يصل سعرها إلى 826 دولار.

وكانت تحدثت رانيا منصور عن تفاصيل ظهورها في فيديو كليب أغنية الفنان المصري تامر حسني الجديدة "موضوع رجوعنا".

وقالت رانيا معبرة عن مدى سعادتها العارمة بهذا التعاون وقالت: "أنا وتامر حسني جمعتنا مقابلة من قبل واتفقنا على تصوير أغنية معينة، ولكنه صور أغنية أخرى، ولم يكتمل المشروع بيننا. وبعدها جمعتني مقابلة أخرى بتامر حسني في الصيف، وتناقشنا حول مشروع فني يجمع بيننا وتفاجأت أنه مرحب بالموضوع للغاية. تامر حسني اهتم بالموضوع وقال لي يلا بينا، وصورنا مع بعض فيديو كليب موضوع رجوعنا، وكنت سعيدة للغاية بهذه التجربة، وتامر إنسان جميل. وفي كل مرة أقابله بحس لما بتكلم معاه إن تفكيره قريب من تفكيري، والحمد لله صورنا الأغنية، والناس كلمتني عليها وقالت لي إنها حلوة أوي، وطلعت تريند، وأتمنى إني أكرر التجربة تاني معاه لو في حاجة تانية نشتغلها مع بعض".

