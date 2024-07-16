"مخترعتش الذرة".. دانا حمدان تكشف السر وراء خسارة وزنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة دانا حمدان السر وراء فقدانها الكثير من وزنها الفترة الأخيرة، وذلك في فيديو أجابت من خلاله على أسئلة جمهورها ومتابعيها.

وقالت دانا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: "مخترعتش الذرة عملت حاجة بسيطة بعملها طول عمري من زمان، لو سألتم دكتور شاطر هيقولكم أن السكر والكربوهيدرات اكتر حاجتين بيتخنوا".

وتابعت "لغيت السكر خالص العصير والحلويات والفاكهة، مفيش أي سكريات نهائي باكل توت وروز بيري، بس بتكون في الفريزر، ولغيت الكربوهيدرات نهائي لا رز ولا مكرونة نهائي، خليت بس البطاطس المسلوقة عشان ميجليش إمساك ومتعبش".

وأشارت دانا إلى اهتمامها بشرب الكثير من المياه، وتقليل "الكافيين" فقط تشرب كوب من القهوة في اليوم، مضيفة "مش بلعب رياضة بس بمشي كلابي لفة الصبح وبالليل، بقالي أسبوعين مش بلف اللفة دي جبت عبدالرحمن ياخد الكلاب يمشيهم".

ونفت ما يتررد بشأن اتباعها أي أنظمة غذائية غير الذي ذكرته في الفيديو، موضحة "مش بعمل كيتو هو مبني على الدهون والحاجات دي أنا مش بعمل ده أنا مش بحب لا اللحمة ولا السمك، معايا فراخ مسلوقة بالماية والملح فقط معاها بطاطس وكوسة وجزر، وتركي وأجبان والزبادي اليوناني اللي نسبة الدهون فيه قليلة جدا 2%، بس هو ده اللي انا بعمله وعلى فكرة ده مش قليل وكان صعب جدا في البداية أنا اتعودت ويا رب أقدر استمر وأفكر في حاجات جديدة وإلا هنهار".

واختتمت "فيه كمان التونة اللي بالماية مش بالزيت، ممكن يكون صعب للناس حسب مدى حبكم للكربوهيدرات والحلويات، وكمان لو انتم عايشين لوحدكم ممكن يكون سهل لكن لو مع أسرة ده بيكون صعب".

جدير بالذكر أن دانا حمدان هي شقيقة الفنانة مي سليم والفنانة ميس حمدان، واعتادت على مشاركة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من تفاصيل حياتها من خلال نشر صور وفيديوهات والإجابة على أسئلة الجمهور.