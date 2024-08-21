شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة فرقة 404: دعوتنا لتنظيم حفلات بمهرجان العلمين دعم كبير للشباب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حبيبة أليس مطربة فرقة 404، أنها زارت مدينة العلمين قبل ذلك ولكن في تطوير كبير ومبهر في مهرجان العلمين، مشيدة بتجهيزات المسرح الروماني في المدينة الترفيهية وأنظمة التشغيل والصوت، مشيرة إلى أن تخصيص 60% من الأرباح لصالح دعم غزة مبادرة إيجابية.

وأضافت حبيبة أليس، خلال سهرة خاصة مع الاعلامية مها بهنسي، على قناة سي بي سي، أن فكرة تخصيص حفلة للموسيقى "اندر جراوند" بمهرجان العلمين دعم كبير جدا للفنان في مصر، مؤكدة أن مصر منبع الفنون وفيها موهوبة كثيرة ولكن ناقصها الفرصة والجمهور ومهرجان العلمين عظيم.

وروت حبيبة أليس، تفاصيل رحلات فرقة 404 من الأغاني الانجليزي لأول ألبوماتها الغنائية العربية "زحمة الحياة" ومشاركتهم في مهرجان العلمين، مضيفا: "احنا فريق كتلة واحدة هدف مشترك ومحدش فينا دارس مزيكا ولكن عندنا شغف بالموسيقى وخلفياتنا مختلفة ولكن الاختلاف حلو وعندنا هدف وده الدافع بتاعنا".

