شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السويسي: "الموسيقى في مصر رايحه في حته تانية بما يحدث في مهرجان العلمين" والان مع تفاصيل الخبر

أكد المطرب أحمد السويسي، أن الموسيقى في مصر تتجه في طريق آخر بما يتم تنفيذه من فعاليات فنية وحفلات موسيقى متنوعة في مهرجان العلمين الجديدة، موضحا أن هناك حالة تفاعل كبيرة مع موسيقى الشباب ودعم من خلال اعطاء الفرصة بالمشاركة في هذه الفعاليات.

وعبر أحمد السويسي، خلال حضوره سهرة خاصة مع الاعلامية مها بهنسي، على قناة سي بي سي، عن أمنيته عمل ديو مع النجوم بهاء سلطان وأحمد سعد، كاشفا عن بدايته الفنيه قائلا: "والدي كان إمام مسجد وقارئ وعمي وأنا بدأت بالقرآن لحد ما دخلت المزيكا أخذتني وتعلمت وأخذت مقامات في الموسيقي.

وأشار المطرب أحمد السويسي، إلى أنه يجهز لعمل مشترك مع صديقه علاء فيفتي، مؤكدا أنهم بدأوا المجال مع بعض وحاليا يتم التحضير لعمل ولكن يتم دراستها بدقة، متابعا: "مش بقدم حاجة إلا لما بكون حاسسها واللي مش بحسه مش بساعد أنه يطلع للنور".

