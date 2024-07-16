المغرب تستضيف مهرجان ويكازابلانكا 18 يوليو الجاري 

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان "ويكازابلانكا" يوم 18 يوليو الجاري في الدار البيضاء بالمغرب، والتي تستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتحتفل بالتنوع والغنى الموسيقي والثقافي المغربي.

يتميز برنامج مهرجان ويكازابلانكا، بتضمنه جدول حفلات يركز على التنوع الفني والموسيقي للمغرب، حيث ستعيش الدار البيضاء على إيقاعات موسيقى الروك، والموسيقى الحضرية، والموسيقى الأمازيغية، وكذلك موسيقى كناوة والعيطة، وذلك من أجل تعزيز هوية المدينة على مسارح فضاء تورو وساحة الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي.

يستضيف مهرجان ويكازابلانكا فرقة Meteor Airlines التي حصلت أخيرًا على جائزة "أفضل الممارسات الفنية" في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك فرقة Hoba Hoba Spirit الرائدة في الروك المغربي، والمعروفة بمزجها الفريد بين الإيقاعات المعاصرة والريغي والموسيقى التقليدية المغربية.

يحتفل مهرجان ويكازابلانكا أيضًا بموسيقى الفيوجن أو الموسيقى التي تمزج بين الأصيل والمعاصر وتأثيراتها المتنوعة، من خلال حفل للمغني مهدي قاموم وفرقة جوبانتوجا.

ويلتقي عشاق الموسيقى الحضرية بالمطرب فريد غنام، المعروف بصوته الفريد وقدرته على المزج بين مختلف الأنماط الموسيقية من كناوة إلى البوب. كما يشهد المهرجان حفلًا من الثقافة الأمازيغية الغنية مع الفنان بدر وعبي، تتضمن البرمجة عروضًا مخصصة لموسيقى كناوة للاحتفال بالتقاليد الجميلة المدرجة على قائمة التراث الثقافي غير المادي العالمي.