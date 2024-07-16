عمرو يوسف يكشف للمرة الأولى تفاصيل الجزء الثاني من "شقو"

كشف الفنان عمرو يوسف للمرة الأولى تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "شقو" بعد نجاح الجزء الأول في السينمات، بالإضافة لتفاصيل فيلمه الجديد "درويش"، والذي يحظى بدعم من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال يوسف في تصريح خاص أنا وكريم السبكي لدينا نية لتقديم الجزء الثاني من فيلم شقو خاصة أن قصته تتحمل أكثر من جزء، بالإضافة إلى أن نجاحه في السينمات شجعنا أكثر على تلك الخطوة، ومن المقرر أن نبدأ كتابته في الفترة المقبلة، ونفكر في تصويره بالمغرب".

وتابع: "فيلمي الجديد درويش من الأعمال التي تحمست لها للغاية، خاصة أنني أقدم شخصية شاب يدعى درويش المصري، وقصة العمل تبتعد تمامًا عن حياة الدراويش، وأبدأ تصويره قريباً".

يُذكر أن عمرو يوسف حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات خلال الفترة الماضية من خلال فيلم "ولاد رزق 3"، الذي أصبح الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، متفوقًا على فيلم "بيت الروبي".

وضم فيلم "ولاد رزق 3" بجانب عمرو يوسف كلًا من أحمد عز، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، أحمد الرافعي، أسماء جلال، إياد نصار، سيد رجب، محمد لطفي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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