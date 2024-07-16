مي سليم للمرة الأولى على مسارح السعودية

كشفت الفنانة مي سليم، عن إحيائها حفلًا جماهيريًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه حفلها الأول في الرياض منذ بداية مشوارها الفني، آملة أن تنال على إعجاب الجمهور.

ونشرت مي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بوستر يحمل صورتها، وعلقت عليه قائلة: "أول حفل ليا في الرياض مبسوطة أوي إني هكون معاكم".

ويأتي حفل مي في الرياض بعد تألقها الفترة الأخيرة في عدة حفلات بمصر، عقب عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب طويل.

يُذكر أن مي سليم شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز والعمل شارك فيه كل من: مراد مكرم، أحمد سلامة، محمد ثروت، رنا رئيس، دنيا سامي، محمود حجازي، ورنا رئيس، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول نصرة، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

كما شاركت مي كضيف شرف في مسلسل "المداح 4"، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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