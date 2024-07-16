«أمينة خليل» تشارك بعمل جديد للعرض في رمضان 2025

تستعد الفنانة أمينة خليل، وتبدأ التحضيرات لمسلسلها الجديد لام شمسية، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، وجوهر، ومشرف عام محمد سري.

حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات مكثفة للاستقرار على التفاصيل المبدئية، وترشيح أسماء الممثلين والبطل أمام أمينة في أحداث المسلسل.

وتعمل الشركة المنتجة بشكل مكثف حالياً لوضع الخطوط العريضة لمسلسل "لام شمسية"، حيث بدأ صناع المسلسل في ترشيح الممثلين المقرر التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة ترغب في بدء تصوير المسلسل في وقت مبكر لتنتهي منه.

أمينة خليل زوجة هشام ماجد في «إكس مراتي»

الجدير بالذكر، انتهى فريق عمل فيلم «إكس مراتى» بطولة هشام ماجد وأمينة خليل، من تصوير الفيلم استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر يوليو المقبل، وتجسد أمينة شخصية مالكة لإحدى مراكز التجميل، ومتزوجة من هشام ماجد، وتجمعها العديد من المواقف مع هشام ماجد ومحمد ممدوح، في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد هشام ماجد شخصية دكتور نفسي ضمن أحداث العمل.

تفاصيل فيلم «إكس مراتي»

«إكس مراتي» يدور في إطار إجتماعي كوميدي من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، وعباس أبو الحسن، ويسرا، وغيرهم من النجوم، العمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

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