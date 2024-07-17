رولان مهنا يشعل الأجواء في مهرجان رشميا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان اللبناني رولان مهنا ليلة مميزة ضمن فعاليات مهرجان رشميا الذي تنظمه السيدة سلوى خطار بالتعاون مع شركة mn nexus للسيد محمد ناجي و صفحة ahla souk للسيدة مشلين ابي خليل لتنظيم الفعاليات والمعارض.

وقد اشعل مهنا المسرح حماسة بالاغنيات التي قدمها امام الجمهور. يشار الى ان رولان قدم اغنيات لكبار الفنانين و اغانيه الخاصة.

كما شوّق الفنان رولان متابعيه لأغنية جديدة يقوم بالتحضير لها خلال الفترة الحالية، وهي باللهجة اللبنانية كما كشف في منشور على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.