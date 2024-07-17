فن ومشاهير

رولان مهنا يشعل الأجواء في مهرجان رشميا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان اللبناني رولان مهنا ليلة مميزة ضمن فعاليات مهرجان رشميا الذي تنظمه السيدة سلوى خطار بالتعاون مع شركة mn nexus للسيد محمد ناجي و صفحة ahla souk للسيدة مشلين ابي خليل لتنظيم الفعاليات والمعارض.

وقد اشعل مهنا المسرح حماسة بالاغنيات التي قدمها امام الجمهور. يشار الى ان رولان قدم اغنيات لكبار الفنانين و اغانيه الخاصة.

كما شوّق الفنان رولان متابعيه لأغنية جديدة يقوم بالتحضير لها خلال الفترة الحالية، وهي باللهجة اللبنانية كما كشف في منشور على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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