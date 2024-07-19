وزير الثقافة : مصر غنية بشبابها المبدعين وهم يمثلون نبض الشارع ويدفعون الأمة للأمام

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن مصر غنية بشبابها المبدعين، وهم من يمثلون نبض الشارع المصري، ومن يدفعون الأمة إلى الأمام".

جاء ذلك في كلمة وجهها لخريجي "قسم التمثيل" بـ"استوديو المواهب"، عقب عرض مشروع تخرجهم مسرحية "حاجة تخوف"، وتابع وزير الثقافة، حديثه، مؤكداً أن ما شاهده خلال العرض هو طاقة إبداعية متدفقة من مواهب سيشار إليها بالبنان في المستقبل القريب، وسيحتل كل واحد منهم الصفوف الأولى بين نجوم الفن.

وفي ختام كلمته، طالب وزير الثقافة، أبطال العرض، بأن ينصهروا مع المجتمع المصري، وأن يستلهموا أفكار أعمالهم من نسيجه، وأن يظل الشارع هو بوصلتهم التي توجه مسيرتهم، ليظلوا دومًا في الطليعة.

جدير بالذكر، أن عرض "حاجة تخوف"، هو مشروع تخرج "الدفعة B" من "قسم التمثيل" -دفعة علي فايز- باستوديو المواهب، بمركز الإبداع الفني، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش. ويُمثل أحد المشاريع التي ترعاها وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب في مجال التمثيل.

العرض صياغة وإخراج، خالد جلال، المشرف على استديو المواهب، مخرج منفذ، علا فهمي. ويناقش العرض من خلال مجموعة من الاسكتشات، مجموعة من المشكلات الاجتماعية والمخاوف التي تواجه كل فرد منا، وانعكاسها في مرآة الواقع.