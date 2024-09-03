الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" الميدانية

ياسر رشاد - القاهرة - قامت شركة الطائرات المتحدة الروسية بتسليم القوات الجوية الفضائية الروسية دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" الميدانية، وأفادت بذلك الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الحكومية التي تعد شركة الطائرات فرعا منها.

وجاء في بيان صادر عن "روستيخ" أن الطائرات أُنتجت تماشيا مع برنامج العام الجاري الخاص بإنتاج الطائرات، وقد خضعت القاذفات لمجموعة من الاختبارات الأرضية والجوية.



وأشار النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روستيخ" فلاديمير أرتيوخوف إلى أن هذه الطائرات تتميز بمواصفات جوية عالية وإمكانات واسعة خاصة بتدمير أهداف العدو، لذلك فإنها مطلوبة جدا في الجيش الروسي، والمؤسسة تدرك حاجة أصحاب الطلب لمثل هذه الطائرات، ولذلك تنفذ طلباتهم في الموعد المحدد.

يذكر أن "سو-34" هي قاذفة ميدانية مخصصة لتدمير الأهداف الأرضية والجوية والبحرية، وكذلك منشآت البنية التحتية التي تحميها الدفاعات الجوية للعدو والتي تقع على مسافة بعيدة من المطار. ويمكن أن تعمل القاذفة في ظروف المقاومة النارية من قبل العدو ليلا ونهارا وفي ظروف الطقس المعقدة وفي أي مسرح للعمليات الحربية.

وقد تم تزويد القاذفة بصواريخ وقنابل موجهة وغير موجهة. إضافة إلى ذلك يمكن أن تقوم بأداء مهام الاستطلاع.