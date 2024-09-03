رميًا بالرصاص.. 4 قتلى داخل قطار في شيكاغو

ياسر رشاد - القاهرة - قتل 4 أشخاص بالرصاص في قطار للركاب في شيكاغو شمالي الولايات المتحدة، الإثنين، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها فيه.

وقالت الشرطة إنها استجابت لمكالمة طوارئ في وقت مبكر من صباح الإثنين، ووصلت إلى محطة قطار فورست بارك حيث عثرت على الضحايا الأربعة.

وأُعلنت وفاة 3 من الضحايا عندما وصلت أجهزة الطوارئ إلى المكان، بينما توفي الرابع في المستشفى.

وقال كريستوفر تشين نائب رئيس شرطة فورست بارك في مؤتمر صحفي: "كان الضحايا جميعهم من ركاب هذا القطار".

وأضاف أنه تم تحديد المشتبه به باستخدام لقطات كاميرات المراقبة وألقي القبض عليه في الصباح، مشيرا إلى أنه "تم العثور على سلاح".

وأوضحت الشرطة في بيان: "يبدو أن هذا حادث معزول ولا يشكل تهديدا مباشرا على المجتمع".

وتسجل الولايات المتحدة أحد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى، وتفسر هذه الظاهرة بانتشار الأسلحة الفردية، إذ يملك واحد من كل 3 بالغين سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل بالغين أميركيين اثنين في منزل يوجد به سلاح.

وفي يونيو، أعلن مدير شؤون الصحة العامة في الولايات المتحدة فيفيك مورثي أن العنف المسلح يشكل "أزمة صحية عامة"، داعيا إلى فرض ضوابط واسعة النطاق على الأسلحة النارية.