استشهاد طفل برصاص قناصة الاحتلال في الرأس وإصابة والده

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية أعمالها الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، حيث شهد فجر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد الطفل محمد كنعان بعد اصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، اثناء تواجده مع والده في أحد أحياء المخيم، بينما اصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.



قوات الاحتلال تواصل اقتحام طولكرم ومخيمها

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت احد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية، يعود للمواطن أشرف أبو سبيل، وقامت بتفتيشه، واخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق، دون ان يبلغ عن اعتقالات.