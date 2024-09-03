السعودية | “الغذاء والدواء” تقيم ورشة عمل بعنوان “سلامة الأعلاف والأدوية البيطرية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، ورشة عمل لملاك ومحبي رياضة الهجن اليوم، بعنوان “سلامة الأعلاف والأدوية البيطرية”، وذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف.

وتضمنت الورشة أربعة محاور رئيسة حول سلامة الأعلاف، وممارسة شرائها وتداولها، وتخزينها، والاستخدام الآمن للمستحضرات البيطرية، وذلك لتوعية ملاك الهجن والمضمرين والمتخصصين ومحبي هذه الرياضة المشاركين لتوعيتهم وزيادة مخزونهم الثقافي.

يذكر أن الورشة أقيمت ضمن المبادرات التي تقوم بها “الغذاء والدواء” في ضوء “عام الإبل”، الذي وافق مجلس الوزراء على أن يكون اسمًا للعام الجاري 2024؛ ترسيخًا لاهتمام المملكة وعنايتها بتراثها الثقافي وموروثها العريق.

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