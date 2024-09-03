السعودية | الهيئة العامة للطرق توصي بالتقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، حيث أوصت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مسّاحات الزجاج بشكل مستمر.

وأكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.

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