مي كساب تكشف حقيقة وجود خلافات خلال تصوير مسلسل "العتاولة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة مي كساب، حقيقة وجود خلافات خلال تصوير مسلسل العتاولة، الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي 2024.

مي كساب : مقررة محدش يستدرجني لأي مهاترات فاضية

قالت الفنانة مي كساب، خلال لقائها في برنامج "الراديو بيضحك: " مكانش عندنا مشاكل مع بعض وقت تصوير مسلسل العتاولة، و بقالي فترة كبيرة مقررة إن محدش يستدرجني لأي مهاترات فاضية، ولو فيه أي أجواء مش بشوفها ولا بلتفت ليها، وحتى لو التفت بيكون لمدة الوقت اللي حكيت فيه، وبعدين بطنش لأني جاية بشتغل وعاوزة أعمل فن ومش فارق لي غير إني أنجح.

وأضافت : "كانت الأجواء بيننا حلوة وكنا في نفس الأوتيل، وكنا بنقعد في الدور العشرين ومسميينه نادي النقابة، وكانت الروح الحلوة مسيطرة علينا وبنفطر مع بعض ونخرج مع بعض، وقلت إني كسبت إخوات خصوصًا علاقتي بمؤمن نور ومصطفى أبو سريع، وبأحمد كشك ومحمد محسن وعادل يوسف ومنة بدر تيسير وزينب العبد وشريهان، وكلنا كنا مع أحمد السقا 24 ساعة".

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مي كساب : مسلسل أشغال شقة جزء من أبنائي

وعن كواليس مشاركتها في مسلسل "أشغال شقة"، قالت: "المسلسل ده جزء من أبنائي.. من أول ما كان كتاب في الأسواق وأنا وخالد دياب كنا بنتكم عن المسلسل ده، وعدت السنين وفي الآخر هشام اللي عمله وبقيت جزء منه، ولما شركة الإنتاج كلمتني فرحت جدًا لأن بحب الشغل مع هشام، والكيميا بينا عالية وعلى المستوى الإنساني بحبه لأنه ابن أصول ومحترم، ومن الناس اللي تتمنى يكونوا في حياتك وبرتاح في الشغل معاه، وكنت في لبنان وجيت لهم والحمد لله إن الحلقتين عجبوا الناس.