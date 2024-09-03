شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا سيصبح الوصول إلى Meta AI على واتساب أسهل كثيرًا قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

لقد مر وقت طويل منذ أن قامت شركة ميتا بدمج روبوت الدردشة المولد بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل بنظام Llama في واتساب، مما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور دون الحاجة إلى تطبيق مخصص، حيث تختبر ميتا حاليًا طريقة جديدة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي الخاص بها على واتساب باستخدام الأوامر الصوتية، على غرار ChatGPT وGemini.

في الوقت الحالي، يدعم Meta AI فقط الإدخال المستند إلى النص على واتساب، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإن الإصدار التجريبي من واتساب لإصدار Android 2.24.18.18 يختبر القدرة على استخدام الأوامر الصوتية كمدخل، مما يسمح بالتفاعل بدون استخدام اليدين مع Meta AI.

تم تحديث Meta AI مؤخرًا إلى Llama-3.1، وهو أحدث نموذج ذكاء اصطناعي توليدي متعدد الوسائط ولغات كبيرة من Meta، والذي يمكنه فهم النص والصوت والصور ويمكنه أيضًا إنشاءها. ليس من الواضح ما إذا كانت استجابة Meta AI للأوامر الصوتية ستكون على شكل صوت أو نص.

وفقًا للقطات الشاشة، سيكون لدى مستخدمي واتساب طرق متعددة لإلغاء Meta AI، بما في ذلك نافذة عائمة على الشاشة الرئيسية وأيقونة ميكروفون جديدة بالقرب من منطقة إدخال النص، وعلى هواتف أندرويد، سيكون هناك مؤشر مرئي مع فقاعة خضراء في الزاوية اليمنى العليا عندما يستمع الميكروفون بشكل نشط إلى المستخدم.

اكتسب Meta AI مؤخرًا إمكانات جديدة على واتساب، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى Llama 3.1، وهو نموذج ضخم 405B، وفهم لغات جديدة، مثل الهندية، والقدرة على تحرير الصور، والقدرة على إنشاء الصور الرمزية المخصصة وغيرها.



