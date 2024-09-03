شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك إيتوجا ينتظر تحديد مصيره بعد خروجه من حسابات المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الكاميروني فرانك إيتوجا، لاعب المصري، تحديد مصيره الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى الجونة، والتي امتدت لنحو 6 أشهر منذ يناير الماضي.

ويرتصبط فرانك إيتوجا بعقد مع المصري يمتد حتى 30 يونيو 2025، ولم يقيد المصري اللاعب الكاميروني في قائمته الأولى واكتفى بقيد 26 لاعباً آخرين في انتظار ضم صفقات أخرى خلال الميركاتو الصيفي، ليؤكد خروج الكاميروني من الحسابات الفنية للمصري في الموسم الجديد.

وأنهى النادي المصري إجراءات قيد 4 أجانب في قائمة الفريق الأولى والتي تم قيدها أفريقياً أيضاً، وذلك قبل استكمال رحلة الميركاتو الصيفي ودعم الفريق بأقوى العناصر استعداداً لموسم جديد ومثير.

وتضم قائمة المصري 4 لاعبين أجانب وهم: الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، والغيني أمادو باه، بالإضافة إلى الغاني ليتسويل ذى الـ 18 عاماً والمقيد تحت السن.

وهذا يعني أن المصري يتبقى له مقعدان لضم لاعبين أجانب آخرين ليكون العدد 5 لاعبين فوق السن، وهو ما تسعى إدارة المصري لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، بالبحث عن لاعبين أجانب على مستوى طموحات النادي البورسعيدي.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

الجزائري عبد الرحيم دغموم، الغيني امادو باه

حراسة المرمى: محمود جاد، محمد شحاتة، محمد محسن

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، عمرو سعداوي، باهر المحمدي، محمد دبش، وأحمد عيد .

خط الوسط: أمادو باه، محمود حماده، حسن على، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، يوسف الجوهري، سمير فكري وميدو جابر .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، محمد الشامي، وأحمد شرف.

والصفقات الخمسة الجديدة وهم: محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدي، كريم بامبو، وخالد الغندور.

وتم وضع كل من، أحمد أيمن منصور، والذي يخوض فترة التأهيل من إصابة القطع في الرباط الصليبي، وعصام ثروت حارس المرمى والذي أصيب في نهاية الموسم بالقطع في الرباط الصليبي، على قائمة الانتظار.