بين الوسيمَين هاكان صابانجي وباريش اردوتش، هاندا ارتشيل الفائز الأكبر

انتهت الممثّلة هاندا أرتشيل وزميلها الممثّل باريش أردوتش من تصوير فيلمهما الجديد “دعها للرّياح” الذي من المتوقّع أن يُعرض على منصّة نتفليكس.

كما تمّ تصوير بوستر الفيلم يوم أمس الجمعة إذ انتشر فيديو لهاندا وباريش وهما يلتقطان الصّور على البحر وهما يرتديان ثياب البحر.

ويجتمع كل من الممثّلَين التركيَّين في بطولة فيلم كوميديّ رومانسيّ جديد تدور أحداثه ضمن قصّة رومانسيّة في مدينة أزمير التّركيّة.

تؤدّي “أرتشيل” (من أعمالها “أنت أطرق بابي”، “الحبّ لا يفهم الكلام”) دور “أسلي ماتسوي”، التي تقدّم التّضحيات لإنقاذ شركة عائلتها، ثمَّ تجمعها قصّة حبّ مثيرة مع “باريش” الذي يقوم بدور رجل الأعمال “إيجي بازيجي”.

يجسّد “باريش” (من أعماله “حبّ للإيجار”، “الغراب”) في الفيلم شخصيّة رجل أعمال، والعمل من النّوع الدّراميّ الرّومانسيّ من إنتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقّق فيلمها الأوّل (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيّا على منصّة نتفلكس. والفيلم من إخراج إنجين إردن .

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على صعيد آخر، شاركت هاندا أرتشيل، المتابعين عبر حسابها على موقع إنستغرام، بأكثر من صورة من أجواء مشاهدتها نهائيّ بطولة ويمبلدون للتّنس في لندن بصحبة حبيبها هاكان صابانجي. جاءت الصّور لتؤكّد عمق العلاقة بين هاندا وهاكان خاصّة بعدما انتشرت مؤخّرًا أخبارٌ تحدّثت عن انفصالهما.

أمّا لناحية باريش أردوتش فقد تعاقد على بطولة فيلم جديد تدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة بعنوان “السّيد المرعب” ويروي العمل قصّة “جون ويك” بحسب ما تمّ تداوله عبر الصّحافة التّركيّة.