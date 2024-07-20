خاص – آدم يطرح جديده “يا إيّام”…. والجمهور يعترض

طرح الفنان اللبناني أدم، أغنية جديدة بعنوان “يا إيّام”، من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع جيمي حداد، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية “يا إيّام” رومانسية، باللهجة اللبنانية، يقول مطلعها:”بعدن لما يقولوا إسمك قلبي بيوجعني.. وفجأة أفكاري عإيامك بترجعني..يا إيام ليش برمتي فينا و فرقتينا ليش..رديلي حبيبي تقلو قديش حبيتو..لو خمس دقايق معليش”.

تمّ تصوير الأغنية على طريقة على طريقة الفيديوكليب، من توقيع المخرج اللبناني رامي لطّوف، الذي قدّم آدم في قالب رومانسي من خلال عدة مشاهد عاطفية، جمعته بالفتاة التي أدّت دور حبيبته في الكليب.

وقد تصدّرت أغنية “يا إيّام” مباشرة بعد طرحها ب ٢٤ ساعة على “يوتيوب”، حيث إحتلت المرتبة الثانية.

لم يخرج آدم عن المألوف بجديده حيث قدّم اللون الذي نجح فيه رومانسي – طربي. واستطاع آدم باحساسه جذب محبّي هذه النوعية من الاعمال اضافة الى صوته الذي يتضمّن بصمة خاصة ولكن اللافت ان الأغنية لم تتعدى (دقيقتين وثلاثين ثانية) ما دفع بالجمهور الى الاستهجان بقصرها.

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على صعيد الحفلات الفنيّة، يستعد آدم للقاء جمهوره في عدة حفلات فنية الشهر القادم ، أوّلها في إسبانيا( ٢ آب/ أغسطس) ثمّ حفلة في “الفوروم دو بيروت” ( ١١ آب/ اغسطس)، ثمّ تركيا يوم (١٧ آب/ آغسطس).