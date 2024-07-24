تامر عاشور يلتقي جمهوره في موسم جدة 2024.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان تامر عاشور في سلسلة حفلات السعودية، التي تقام ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي الذي يضم عدد كبير من نجوم الأغنية العربية.

ومن المقرر ان يقام حفل تامر عاشور في 6 سبتمبر المقبل على مسرح عبادي الجوهر في مدينة جدة، وسيتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموع الإلكتروني الخاص بها.

موسم جدة يقام كل عام ويجذب عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

يقام أكثر من مهرجان في جدة سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.

بجانب سيرك دوليسيه العالمي لمدة شهر في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، مع عروض مسابقة المصارعة الحرة WWE التي تجذب انتباه الصغار والكبار.

مع استضافة استثنائية للفريق الغنائي العالمي backstreet boys وهي أحد أفضل الفرق الموسيقية منذ التسعينيات، سيكون ضمن الفرق الترفيهية المستضيفة في موسم جدة الصيفي، وستكون متواجدة في حلبة الفورمولا 1 على كورنيش جدة.

ومع المعرض الفني الجذاب الذي يعكس ثقافة فنية مهمة ألا وهو “بنالي للفنون الإسلامية” وهو معرض لأهم القطع الأثرية والتاريخية الإسلامية في صالة الحج، حيث عرض المعرض العام السابق أكثر من 280 قطعة أثرية وأكثر من 60 قطعة معاصرة.

والمعلم السياحي Citywalk المليء بالكثير من المناطق الترفيهية تصل إلى 10 مناطق ترفيهية ما بين بيت الرعب، قرية الإنمي، مسرح جدة وغير ذلك الكثير.

ولأصحاب الأعمال الخاصة مكانة بارزة من خلال “بساط الريح” ويعتبر فرصة مميزة للتواصل الفعال بين رجال الأعمال، خصوصًا من أصحاب مجلس التعاون الخليجي.

بجانب معرض تاريخ جدة، وهو واحد من أهم الفعاليات، موسم جدة الصيفي، حيث يضم ذلك المعرض الكثير من الأنشطة المتعلقة بتراث جدة وما يتعلق بالمباني التي تم إدراجها في منظمة اليونسكو بالإضافة إلى الحرف اليدوية والأنشطة.