مناقشة كتاب "حواء آدم "و"أهتم أو لا أهتم" بمكتبة مصر الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء الكاتبة "رشا زيدان" ومناقشة أحدث أعمالها رواية "حواء .. آدم"؛ يدير اللقاء المخرج محمد بكير.



رشا زيدان، كاتبة روائية حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة ، لها عدة مؤلفات روائية منها ( روح , لك وحدك , هو انت , حواء آدم).

تدور أحداث الرواية في القرن الخامس عشر الميلادي في الأندلس وبالتحديد في مملكة غرناطة، حيث تقضي حواء أربعين يومًا تتصاعد خلالهم الأحداث لتدفع بها لأجواء مثيرة تُظهر مشاعر الأنثى على فطرتها الأولى. كيف تقضي حواء الأنثى الكاملة أربعين يومًا في مجتمع يضع المرأة في مكانة أقل من الرجل؟ وكيف تتعامل مع مشاعرها في ظل تحديات عديدة تواجهها؟ وما دور آدم الزوج والحبيب ورفيق الهبوط؟.

وفى سياق متصل تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان " اهتم او لا أهتم " قراءة فى كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت بمقر المكتبة.

الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: قال إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.