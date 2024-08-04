نسرين طافش جريئة وبسمة بوسيل مع ابنة أصالة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نوعا ما أجواء الصيف".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل، بإطلالة أنيقة بصحبة شام الذهبي ابنة أصالة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاد الأخيرة.

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، إطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، نشرت إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

داليا البحيري

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن أحدث ظهور لوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمي حبيبتي.. نفسي تحبي نفسك وتهتمي بنفسك ربع ما بتهتمي بينا، نفسي تبقي أنانية شوية صغيرين وتحبي نفسك شوية صغيرين أوي، ونفسي أوي تبطلي عصبية وتهدي.. بحبك أوي يا أمي، وشكرا على حبك وعلى اهتمامك بينا وبكيمي وبكل أحفادك، أرجوكي حبي نفسك واهتمي بصحتك.. أنا عارفة مش بقولك كفاية إني بحبك، بس أديني أهو بقولهالك عشان عارفة انك بتقري بوستاتي.. بحبك يا نونا يا أطيب وأحن جدة وأم وأعظم طباخة وست بيت في الدنيا.. حبي نفسك شوية أرجوكي".

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة من داخل سيارتها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

كريم قاسم

الفنان كريم قاسم، نشر صورة له مع الفنان أمير المصري، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا عالمي".

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.