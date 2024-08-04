شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وعلي الحجار وهشام عباس وحمزة نمرة أبرز نجوم مهرجان القلعة الدورة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث يقام في الفترة من 15 لـ 28 أغسطس الجاري.

وعلى مدار أسبوعين كاملين، يشهد مهرجان القلعة عدد كبير من الفعاليات الفنية والموسيقية، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين، أبرزهم: علي الحجار، مدحت صالح، هشام عباس، حمزة نمرة، لؤي، هاني شاكر، نادية مصطفى، دينا الوديدي، إيهاب توفيق، مصطفى حجاج، إلى جانب عدد من الحفلات الموسيقية لعدد من الفرق، والابتهالات الدينية.

وكانت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا قالت إنه تم العمل على تطوير مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين ليظهر بحلة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والإجتماعية والثقافية، مضيفة إلى أن الفعاليات تتضمن هذا العام 31 حفلاً، بواقع إقامة حفلين متتاليين يومياً على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأضافت أن المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبى التاريخية فى أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة، موضحة أنه تم زيادة عدد المقاعد لإستيعاب الجماهير إلى جانب شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة على الجمهور.