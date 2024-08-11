بالصور| رحمة أحمد مع فريق مسرحية "ميمو" في الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل مسرحية "ميمو" الاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه العرض في مصر مؤخرًا بعد تقديمها لأول مرة العام الماضي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض" و"موسم جدة".

ونشرت الفنانة رحمة أحمد إحدى بطلات العرض المسرحي صورا من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من أبطال المسرحية على رأسهم الفنان أحمد حلمي، الفنان محمد رضوان، المطربة بوسي، الفنانة الشابة مريم الجندي، وعلقت: "أسعد اللحظات مع عائلة ميمو بحبكو".

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

اقرأ أيضا:

قبل القبض عليه في المطار.. عصام صاصا منهارا: "راضي بقضاء ربنا" (فيديو)