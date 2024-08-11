استقبال حافل لتامر حسني في مسرح محمد عبده قبل حفله ضمن "جولة المملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية، استقبالا حافلا للفنان تامر حسني، قبل إحيائه حفله الغنائي مساء أمس السبت ضمن فعاليات "جولة المملكة".

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" مقطع فيديو على "انستجرام"، ظهر خلاله تامر حسني فور وصوله المسرح وسط استقبال حافل من المنظمين، وحرص على أخذ جولة في المسرح قبل دقائق من صعوده على المسرح.

وأحيا تامر حسني مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط حضور جماهيري كبير.

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من الفنانين، وهم: الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تامر حسني طرح عدد من الأغاني السينجل خلال الفترة الماضية أبرزها أغنية "جامدين جامدين" وتحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة في خلال شهر من طرحها.

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