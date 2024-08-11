أمينة تعلن موعد طرح أغنية "هنخربها" مع "الحكمدار" عبدالباسط حمودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

أعلنت المطربة الشعبية أمينة موعد طرح أغنية "هنخربها"، والتي تجمعها بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والملقب بـ"الحكمدار".

ونشرت أمينة مقطع من الأغنية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت: ميعادنا يوم الاتنين نخربها سوا واديلو إدي، جديد عبدالباسط الحكمدار وأمينة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أمينة أغنية "مبروك سابك" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وقبلها طرحت أغنية "بتخوني يا وليد"، وقامت بطرح الأغنيتين عبر كل المنصات الغنائية، وأيضا على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.