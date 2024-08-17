“حاجة مختلفة وجديدة خالص”.. هنا الزاهد تطلّ مع تامر حسني من كواليس “ري ستارت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعتها بالنجم تامر حسني شوّقت الجمهور من خلالها لمشروعها السينمائي الجديد بالتعاون مع “نجم الجيل”، وهو الفيلم الذي يحمل عنوان “ري ستارت”، مشيرة إلى أن هذا الفيلم يمثل تجربة جديدة ومختلفة تمامًا مقارنة بفيلمهما السابق “بحبك”.

وأكدت الزاهد أن “ري ستارت” الذي يجمعها بـ تامر حسني، نجمها المفضل دائماً، يعد نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، حيث يختلف تمامًا عن الفيلم السابق، ويعد من أبرز أفلام الكوميديا التي ستعرض في صيف 2024، إذ علّقت قائلةً: “ان شاء الله يعجبكم حاجة مختلفة و جديدة خالص عن فيلم بحبك و متحمسه جدا تشوفوه”.

وتابعت هنا تعليقها، ووجهت تهنئة خاص للنجم تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده، قائلة: “وعيد ميلاد سعيد لهذا الرجل! إنه يومك أتمنى لك عامًا مليئًا بالسعادة والنجاح”.

يُذكر أن فيلم “ريستارت” سيكون آخر الأعمال التي ستنافس في ماراثون أفلام الصيف 2024، حيث من المقرر عرضه في دور السينما الشهر المقبل.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الكوميدية ويُعد ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم “بحبك”.

كما يعتبر الفيلم التعاون الثالث بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد نجاح فيلمي “مش أنا” و”تاج”.

يشارك في بطولة فيلم “ري ستارت” عدد من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم: باسم السمرة، محمد ثروت، سيد أسامة “ميكا”، وعدد آخر من الممثلين.