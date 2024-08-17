أزمات محمد رمضان تتواصل.. إعلان جديد يضعه في مرمى الإنتقادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حملة هجوم شرسة تعرض لها الفنان محمد رمضان، بعد مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المياه الغازية العالمية والموضوعة ضمن قائمة الشركات المقاطعة في مصر.

وانتقد الجمهور محمد رمضان، بعد طرح إعلانه عن الشركة بساعات على موقع “يوتيوب” واعتبره البعض تجاهلًا منه للقضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وانهالت التعليقات الساخرة من الجمهور والمهاجمة لرمضان على الإعلان، طالبين منه أن يعلن صراحة عن موقفه من قضية غزة.

ولم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد رمضان للهجوم بسبب تجاهله لأزمة غزة، حيث وجه له الجمهور انتقادات لاذعة في بداية الأزمة بسبب عدم دعمه للقضية الفلسطينية، وخرج وقتها بمقطع فيديو طالب فيه الجيوش العربية بالخروج للدفاع عن الفلسطينيين، وإخراج الأسلحة التي أكلها الصدأ في المخازن.

من ناحية أخرى شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول رمضان وحفله بمهرجان صيف بني غازي حيث رفض عدد من الجمهور الليبي تواجده في ليبيا زاعمين أن أغانيه هابطة معلقين: “لا أحد ينكر بأننا كنا من الداعمين لفعاليات المهرجان، ولكن بأن يتجه المنظمون بعد أن فرضوا فنًا غنائيًا يميلون له، بدعوة محمد رمضان الذي لا يمكن قبوله كفنان ولا كممثل، فإنّنا نرفض هذا السقوط، مع الأسف لم يكونوا موفقين في هذا الاختيار، بنغازي ذوقها عالي”.

وفي تعليق آخر قال: “في اطار تقييم تجربة فنية شهد ختام المهرجان سقوطًا فنيًا نظراً للتلوث السمعي الذي تسببه أغاني نمبر وأن مما سيؤثر سلباً على جودة الحدث وإزعاج الجمهور المُتلقي لذلك يجب التأكيد على أهمية اختيار الفنانين بعناية لضمان تقديم محتوى يلبي توقعات الجمهور ويحترم ذوقهم”.